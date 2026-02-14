Glätte-Unfall in Wilhelmsburg: Smart prallt gegen Laternenmast, Fahrer eingeklemmt

Schwerer Glätte-Unfall am Freitagabend in Wilhelmsburg: Gegen 22.45 Uhr rutschte der Smart eines Lieferservice in der Straße „An der Wollkämmerei“ gegen einen Laternenmast.

Der junge Fahrer hatte offenbar bei glatter Fahrbahn und leicht erhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Smart verloren und war gegen einen Laternenmast geprallt.

Der Anfang 20-jährige Mann wurde bei dem Glätte-Unfall im Beinbereich eingeklemmt und musste von Rettungskräften aus dem zerdrückten Wrack befreit werden. Er hatte schwere Verletzungen erlitten und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das könnte Sie auch interessieren: Zu früh gefreut: Der Winter kommt zurück nach Hamburg

Nach der Rettung gegen 22.50 Uhr bestand die Gefahr, dass der beschädigte Laternenmast einstürzt. Die Feuerwehr sicherte den Mast mithilfe einer Drehleiter. Die Straße wurde ab 22.52 Uhr vollständig für den Verkehr gesperrt. Das Trümmerfeld erstreckte sich über mehrere Meter.