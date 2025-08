Gezielter Hinterhalt im Phoenix-Viertel? Männer rauben drei Taschen aus Auto

Gezielter Hinterhalt im Phoenix-Viertel? Zwei Männer sind am Freitagabend an der Lassallestraße angegriffen und überfallen worden. Die Polizei fahndete nach den Tätern und ihren Fahrzeugen. Zudem ist der Inhalt von mehreren Taschen von großer Bedeutung.

Die Opfer – zwei 20 und 22 Jahre alte Männer – fuhren in einem VW Golf GTI durchs berüchtigte Viertel, als in Höhe einer Kneipe (Wilstorf) zwei Autos vorfuhren. Eins bremste den Golf von vorn aus, das andere verhinderte die Flucht von hinten.

Angriff vor einer Kneipe: Täter flüchten mit Taschen

Die Opfer waren in der engen Spielstraße eingekesselt und wurden von den Insassen der Fahrzeuge sofort angegriffen. Mutmaßlich schlugen sie zur Einschüchterung auch auf die Frontscheibe des Golfs, die zu Bruch ging. Die zwei Männer erlitten Verletzungen im Gesicht.

Die Angreifer flüchteten – so gaben es Zeugen gegenüber der Polizei zu Protokoll – mit drei Sporttaschen, die in dem Golf der Opfer gelagert waren. Polizisten stellten die Jacken der Opfer sicher, um darauf mögliche Spuren der Täter zu finden. Auch der Golf wurde beschlagnahmt. Eine Fahndung nach den Tätern mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos.

Doch noch in der Nacht wurde eins der mutmaßlich beteiligten Autos im Raum Lübeck aufgefunden und durchsucht. Entweder die Opfer oder Zeugen hatten sich die Kennzeichen merken können. Ob etwas sichergestellt wurde, ist unbekannt. Das zweite Auto aus dem Raum Bad Oldesloe wurde nicht gefunden.

Die Hintergründe des offenbar gezielten Hinterhalts sind bisher nicht klar. Die Kripo hat Ermittlungen aufgenommen. Insbesondere wird dabei geklärt, was sich in den Sporttaschen befand. Der Verdacht auf Drogen scheint wahrscheinlich. In jedem Fall muss der Inhalt von Wert gewesen sein. Ein Sprecher: „Die Ermittlungen dauern an.“ Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 428 65 6789 oder an jeder Wache entgegen. (dg)