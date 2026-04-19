Immer mehr gewalttätige Kinder: „Da muss eine Strafe her, die weh tut“
Die furchtbare Bluttat von Flottbek: Ein 15-Jähriger sticht einen 13-jährigen Mitschüler ab. Das Opfer überlebt mit sehr viel Glück. Eine erschreckende Tat – aber kein Einzelfall. Ein Blick in die aktuellen Polizeistatistiken zeigt, dass die Zahl der Gewalttäter bei Kindern und Jugendlichen steigt – vor allem bei den Unter-14-Jährigen. Nun verlangt die Deutsche Polizeigewerkschaft, dass daraus Konsequenzen gezogen werden. „Da muss eine Strafe her, die weh tut“, sagt Thomas Jungfer, der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft Hamburg.
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.