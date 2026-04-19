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Thomas Jungfer

Tritt dafür ein, bei der Strafmündigkeit die Altersgrenze von 14 auf 12 herabzusetzen: Thomas Jungfer, Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft Hamburg. Foto: DPolG

paidImmer mehr gewalttätige Kinder: „Da muss eine Strafe her, die weh tut“

Die furchtbare Bluttat von Flottbek: Ein 15-Jähriger sticht einen 13-jährigen Mitschüler ab. Das Opfer überlebt mit sehr viel Glück. Eine erschreckende Tat – aber kein Einzelfall. Ein Blick in die aktuellen Polizeistatistiken zeigt, dass die Zahl der Gewalttäter bei Kindern und Jugendlichen steigt – vor allem bei den Unter-14-Jährigen. Nun verlangt die Deutsche Polizeigewerkschaft, dass daraus Konsequenzen gezogen werden. „Da muss eine Strafe her, die weh tut“, sagt Thomas Jungfer, der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft Hamburg.


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