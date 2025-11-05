Gewaltexzess an wehrlosem Mann vor Disco: Verdächtiger am Flughafen gefasst

Nach dem brutalen Angriff auf einen Mann vor der Diskothek „Die Insel“ im Levantehaus in der Hamburger Altstadt hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Der 24-Jährige wurde am Flughafen Frankfurt festgenommen, als er offenbar ins Ausland fliehen wollte.

Wie die Polizei mitteilte, konnte die Mordkommission (LKA 41) den Mann im Zuge intensiver Ermittlungen identifizieren. Auf Antrag der Hamburger Staatsanwaltschaft wurde seine Festnahme angeordnet. Zielfahnder des LKA Hamburg und Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den Verdächtigen am Montagabend in Hessen fest.

Dem Mann wird vorgeworfen, am frühen Freitagmorgen gemeinsam mit mehreren anderen Beteiligten auf einen 33-jährigen Mann eingeschlagen und eingetreten zu haben – auch als dieser bereits reglos am Boden lag. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Banaler Grund für Auseinandersetzung

Das Opfer, das nach MOPO-Informationen zuvor in einer Shisha-Bar gearbeitet hatte, erlitt bei dem Angriff schwere Verletzungen. Auslöser der Auseinandersetzung war offenbar ein Streit an der Garderobe der Diskothek, weil sich das Opfer vorgedrängelt haben soll.

Der festgenommene 24-Jährige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Mordkommission und der Staatsanwaltschaft Hamburg zu weiteren Tatbeteiligten dauern an. (mp/rei)