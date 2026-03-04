Getränkemarkt überfallen – Räuber droht mit abgebrochener Flasche

Nach einer geplanten Tat klingt das nicht. Ein Mann hat am Dienstagabend einen Getränkemarkt in Poppenbüttel überfallen, seine Tatwaffe: eine abgebrochene Flasche. Die Polizei Hamburg sucht Zeugen

Dienstagabend, kurz vor Feierabend: Die Mitarbeiterin eines kleinen Getränkemarktes an der Straße Moorhof in Poppenbüttel ist gerade dabei, „letzte Tätigkeiten im Kassenbereich“ zu erledigen, als plötzlich ein Mann mit zwei Flaschen in der Hand zur Kasse kommt, eine davon zerschlägt und die 34-Jährige mit dem abgebrochenen Flaschenhals bedroht. So schildert es die Polizei.

Getränkemarkt ausgeraubt: Täter flüchtet – Polizei Hamburg sucht Zeugen

Er fordert Geld und flüchtet mit „einem niedrigen Geldbetrag“ in Richtung Harksheider Straße. Die Angestellte bleibt unverletzt und ruft die Polizei, doch der gelang es bisher nicht, den Räuber zu fassen. Deswegen bitten die Beamten jetzt um Hinweise von Zeugen.

Der Räuber wird als etwa 1,90 Meter groß, von normaler Statur und zwischen 30 und 40 Jahre alt beschrieben. Er hat dunkle Haare und war zur Tatzeit dunkel gekleidet. Wer gegen 17.45 Uhr im Umfeld des Tatorts etwas Verdächtiges beobachtet hat oder andere Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich unter (040) 42 86 – 56 789 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.