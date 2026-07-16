Die 15-jährige Moisha starb an schweren Verletzungen – die Mutter schweigt zu den Vorwürfen. Ermittler äußern sich erstmals zur Todesursache.

Nach dem Fund der leblosen Moisha E. in Hamburg hat die Staatsanwaltschaft nähere Erkenntnisse zur Todesursache mitgeteilt. Das sei nach den bisherigen Ermittlungen Verbluten, insbesondere in Verbindung mit einem Schädel-Hirn-Trauma, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Zu Details des mutmaßlichen Tatgeschehens wollte sie sich mit Blick auf die andauernden Ermittlungen zunächst nicht äußern. Ein Haftrichter hatte einen Haftbefehl gegen die 43 Jahre alte Mutter erlassen. „Die Beschuldigte hat sich bislang nicht zur Sache eingelassen”, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit.

15-jährige Moisha getötet: Was bisher bekannt ist

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Die Jugendliche wohnte nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler in einer Jugendwohnung. Sie sei von einer Betreuerin der Einrichtung am Samstagabend als vermisst gemeldet worden, nachdem sie nicht wie vereinbart von einem Aufenthalt bei ihrer Mutter zurückgekehrt war.

Beamte fanden die tote 15-Jährige in der Wohnung der Mutter im Stadtteil Bramfeld in ihrem Kinderzimmer. Sie wies nach Polizeiangaben Spuren massiver Gewalteinwirkung auf. Die 43-Jährige könnte den Angaben zufolge möglicherweise psychisch erkrankt sein. (dpa/mp)