Bei der Einreise am Hamburger Flughafen machte die Bundespolizei einen unerwarteten Fund. Gegen einen 39-Jährigen lag seit Jahren ein offener Haftbefehl vor.

Der 39-Jährige stellte sich an der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle an und wurde durch Kräfte der Bundespolizei überprüft. (Symbolbild) Eibner-Pressefoto/Ardan Fuessman

Für einen 39-jährigen Mann endete die Einreise am Hamburg Airport in der Untersuchungshaft: Der türkische Staatsangehörige war am Freitagvormittag aus Antalya in Hamburg gelandet, kam aber nur bis zur Grenzkontrolle.

Bei der Überprüfung des Mannes durch die Bundespolizei stellte sich heraus: Gegen den Mann lag seit September 2021 ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen vor. Ihm wird schwerer Raub in Verbindung mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen.

Vom Flughafen Hamburg in die Untersuchungshaft

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Der 39-Jährige muss nach Informationen der Bundespolizei noch eine Restfreiheitsstrafe von 180 Tagen verbüßen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 39-Jährige in die Untersuchungshaftanstalt am Holstenglacis gebracht. (mp)