Mit Haftbefehl gesuchter Eiscreme-Dieb will Fahrkartenautomat knacken

Die Polizei erwischte einen 28-Jährigen beim Versuch, einen Fahrkartenautomaten zu knacken. Bei der Überprüfung des Mannes kam heraus: Er wird bereits wegen bewaffneten Diebstahls gesucht – weil er 15 Packungen Eis geklaut haben soll.

Am Samstag entdeckten Bundespolizisten am Bahnhof Harburg einen Mann, der gegen 4.45 Uhr versuchte, einen Fahrkartenautomaten aufzubrechen. Der 28-Jährige „versuchte nach eigenen Angaben, mit einem langen Draht an Münzgeld zu gelangen“, so ein Sprecher der Bundespolizei.

Automatenknacker soll 15 Packungen Eis geklaut haben

Die Beamten überprüften den Mann und fanden dabei heraus, dass er Ende September nicht zu einem Prozess erschienen war und fortan per Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann war wegen bewaffneten Diebstahls vor Gericht gestellt worden.

Dem Verdächtigen wird vorgeworfen, in einem Hamburger Discounter 15 Packungen Eiscreme im Wert von mehr als 100 Euro gestohlen zu haben. Als die Zeugen den Mann dann verfolgten, attackierte er sie mit Pfefferspray. Einer der Zeugen musste daraufhin im Krankenhaus behandelt werden.

Nach der Überprüfung wurde der Mann zunächst vorläufig festgenommen. Mittlerweile sitzt er in Untersuchungshaft. (zc)