Gesuchter Dieb am Hauptbahnhof entdeckt – weil er Reisende anbellte

Am Hamburger Hauptbahnhof hat die Bundespolizei am Sonntagnachmittag einen gesuchten Dieb festgenommen – nachdem er Reisende angebellt hatte.

Laut Bundespolizei meldeten Bahnreisende am Hauptbahnhof gegen 14.45 Uhr einen „verhaltensauffälligen“ Mann, der auf dem Südsteg wie ein Hund bellte. Eine Streife rückte aus und kontrollierte den 49-Jährigen noch vor Ort. Auch als die Polizisten ihn ansprachen, bellte der Mann lautstark weiter.

Bei der Überprüfung seiner Personalien dann der Treffer: Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor.

49-Jähriger bereits wegen Diebstahls verurteilt

Der 49-Jährige ist laut Bundespolizei verdächtig, am 20. Dezember 2025 sowie am 10. Januar 2026 in der Hamburger Innenstadt zwei Diebstähle begangen zu haben. Wegen Fluchtgefahr hatte eine Richterin einen Haftbefehl erlassen. Der Mann sei bereits zweimal wegen Diebstahls zu Geldstrafen verurteilt worden und entsprechend vorbestraft.

Die Bundespolizisten brachten den Gesuchten anschließend ins Revier am Hauptbahnhof. Kurz darauf wurde der Mann ins Untersuchungsgefängnis gebracht. (zc)