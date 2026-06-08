Gestohlenes E-Bike führt Polizei zu Diebesversteck in Hamburg

Polizisten bei der Beweisaufnahme in der Eißendorfer Straße. Foto: Lenthe-Medien

Fahndungserfolg in Harburg: Ein gestohlenes E-Bike führte die Polizei zu einem Keller voller mutmaßlicher Beute.

Am Sonntagnachmittag ortete der Besitzer sein gestohlenes Fahrrad per GPS in einem Mehrfamilienhaus an der Eißendorfer Straße und alarmierte die Polizei.

Polizei findet hochwertige Werkzeuge

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Mit richterlichem Beschluss durchsuchten die Beamten noch am selben Abend ein Kellerabteil – und wurden fündig: Neben dem E-Bike entdeckten sie zahlreiche weitere Gegenstände, darunter E-Scooter, Mobiltelefone sowie Werkzeuge und Maschinen der Marke „Hilti“, wie die Polizei der MOPO aufzählte.

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Insgesamt stellten die Einsatzkräfte 14 mutmaßlich gestohlene Gegenstände sicher. Die Ermittlungen zur Herkunft der Sachen und möglichen Tatverdächtigen dauern an. (rei)