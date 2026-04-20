Geschäft in Hamburg beschädigt: politisches Motiv nicht ausgeschlossen

Am vergangenen Freitag ist in Eimsbüttel die Schaufensterscheibe eines Lederwarengeschäfts beschädigt worden. Die Polizei schließt ein politisches Motiv nicht aus, da der Laden einen auffälligen Namen trägt. Zeugen werden gesucht.

Wie die Polizei mitteilte, habe eine Mitarbeiterin des Taschen- und Lederwarengeschäfts „Leder-Israel“ am Schulweg am Freitagmorgen festgestellt, dass eine Schaufensterscheibe mit einem Stein beschädigt worden war. Sie verständigte die Polizei. Die Beamten stellten den Stein sicher, der vor dem Schaufenster lag.

Staatsschutz ermittelt nach beschädigter Schaufensterscheibe

Die Beamten gehen davon aus, dass die Tat zwischen 8 Uhr und 9.40 Uhr verübt wurde. Einen politischen Hintergrund schließen sie aufgrund des Namens des Geschäfts nicht aus. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gesucht. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. (040) 4286 56789 entgegen.