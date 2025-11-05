Gerade erst aus dem Gefängnis entlassen – und schon wieder Ärger

Kaum auf freiem Fuß, schon wieder Ärger: Am Dienstag hat ein 34-jähriger Mann kurz nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis am Hauptbahnhof für einen Polizeieinsatz gesorgt – und wurde direkt wieder festgenommen.

Gegen 16.20 Uhr fiel der Mann in der Wandelhalle des Hauptbahnhofs auf. Laut Bundespolizei war er angetrunken und aggressiv.

Sicherheitsdienstmitarbeiter sprachen ihn an und erteilten ihm ein Hausverbot. Zusätzlich erteilte ihm eine gemeinsame Streife von Polizei, Bundespolizei und DB-Sicherheit des Bahnhofs einen Platzverweis bis zum Ende des Tages.

Hauptbahnhof: Aggressiver Mann gerade aus Haft entlassen

Doch der 34-Jährige kehrte nur wenige Minuten später zurück – wieder in die Wandelhalle, wieder uneinsichtig. Als er sich den Sicherheitskräften drohend näherte, brachten sie ihn zu Boden. Eine alarmierte Streife der Bundespolizei brachte den Mann ins Revier am Hauptbahnhof.

Dort die Überraschung: Bei der Durchsuchung fanden die Beamten einen Haftentlassungsschein vom selben Tag. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,91 Promille.

Ein Amtsarzt bestätigte die Gewahrsamsfähigkeit, sodass der Mann bis 23.27 Uhr zur Ausnüchterung in der Wache am Hauptbahnhof blieb. Gegen den 34-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet. (mp)