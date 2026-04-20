Gerade aus dem Knast und gleich wieder rein – Ladendiebin am Hauptbahnhof verhaftet

Eine Ladendiebin hat am Hauptbahnhof (St. Georg) erneut zugeschlagen. Erst zwei Tage nach ihrer Haftentlassung versuchte die 35-Jährige, in einem Drogeriemarkt rund 20 Kilo Waschmittel zu stehlen. Bundespolizisten nahmen sie noch vor Ort fest.

Der Vorfall ereignete sich gegen 7.05 Uhr morgens. Ein Ladendetektiv beobachtete, wie die Frau mehrere Flaschen Flüssigwaschmittel in eine Sporttasche packte und den Laden ohne zu bezahlen verlassen wollte. Die Menge hätte für rund 450 Waschladungen gereicht. Der Detektiv alarmierte daraufhin die Bundespolizei.

Erst 2 Tage aus der Haft und gleich wieder gestohlen

Bei der Kontrolle fanden die Beamten bei der Frau ein griffbereites Messer sowie den Reisepass eines unbekannten Mannes. Zudem stellte sich heraus, dass die 35-Jährige erst am 17. April aus der Haft entlassen worden war, wo sie wegen Diebstahls eingesessen hatte. Nun kam sie erneut in Haft. Wie die MOPO erfuhr, war die Frau bereits vor ihrer Inhaftierung mehrfach bei Diebstählen erwischt worden.