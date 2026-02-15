Geplatzter Drogen-Deal eskaliert: Schlägerei an Hamburger S-Bahnhof

Prügelei am S-Bahnhof Holstenstraße: Dort ist es am Sonntagmittag zu einer Eskalation zwischen mehreren Männern gekommen. Offenbar steckte ein missglückter Drogen-Deal dahinter.

Wie der Lagedienst der Polizei Hamburg auf MOPO-Anfrage mitteilte, hatte ein Anrufer gegen 12.14 Uhr eine Massenschlägerei am S-Bahnhof Holstenstraße gemeldet, in die etwa 20 Personen involviert sein sollten.

Prügelei mit Schlagstock: Einsatz am Bahnhof Holstenstraße

Als die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort eintraf, sei man allerdings nur auf drei Männer gestoßen, von denen einer schnell das Weite suchte.

Nach Auswertung von Aufnahmen der Überwachungskameras gehen die Ermittler inzwischen davon aus, dass sich der Streit zwischen diesen drei Männern abgespielt hat. Dabei ist laut Lagedienst auch ein Schlagstock zum Einsatz gekommen. Ein 19-Jähriger wurde verletzt.

Einer der Streithähne wurde am Kopf verletzt

Der junge Mann klagte während der Befragung über Kopfschmerzen, sodass ein Rettungswagen gerufen wurde. Nach der Untersuchung wurden der 19-Jährige und sein Kontrahent zum Revier gebracht, um sie dort einer Körperkontrolle zu unterziehen.

Anlass dazu hatte der Fund eines Gefäßes mit Kokain in einem Streumittelbehälter am Bahnhof gegeben. Die Polizei geht daher davon aus, dass sich der Konflikt im Zusammenhang mit einem geplatzten Drogen-Deal entwickelte. Die beiden Festgenommenen sind polizeibekannt. Die Ermittlungen laufen. (mp)