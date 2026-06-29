Auch 25 Jahre nach den tödlichen Schüssen auf Süleyman Taşköprü verweigern Ermittlungsbehörden die Herausgabe von wichtigen Unterlagen an die Forschung

Eine von 200 Geheimakten aus dem NSU-Komplex, über die das Hamburger Bündnis gegen Rechts verfügt und die am Dienstag der Bürgerschaft übergeben werden. Olaf Wunder/ChatGPT

Vor 25 Jahren wurde Süleyman Taşköprü von Neonazis ermordet – und noch immer sind wichtige Hintergründe nicht geklärt. Jetzt gibt es neuen Streit zum Hamburger NSU-Komplex: Der Generalbundesanwalt verweigert die Freigabe von 141 Handakten des Hamburger Landeskriminalamts, die eine Forschungsgruppe dringend benötigt, um zu klären, wie es zu den eklatanten Ermittlungsfehlern der Polizei kommen konnte. Das Hamburger Bündnis gegen Rechts spricht von einer massiven Verschleppung der Aufarbeitung – und kündigt eine Kundgebung am Rathaus an.

Die Aktion soll am Dienstag, 30. Juni, um 17 Uhr an der Ecke Rathausstraße/Große Johannisstraße stattfinden. Das Bündnis will dort nach eigenen Angaben Ermittlungsakten zum NSU-Komplex öffentlich an die Bürgerschaft übergeben. „Wir haben Akten, die das LKA nicht herausrücken darf, und wir werden sie der Bürgerschaft in aller Öffentlichkeit übergeben“, heißt es in einer Mitteilung.

Vo 25 Jahren wurde Süleyman Taşköprü in seinem Lebensmittelladen an der Schützenstraße in Bahrenfeld ermordet - die genauen Hintergründe sind bis heute nicht geklärt. MOPO-Archiv

Nach Angaben des Bündnisses handelt es sich dabei um rund 200 Ermittlungsakten zum gesamten NSU-Komplex. Darunter sollen auch Akten des Hamburger LKA sein, die der Forschungsgruppe bislang nicht zur Verfügung gestellt worden sind.

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Woher diese Unterlagen stammen? Das, so Felix Krebs vom Hamburger Bündnis gegen Rechts, bleibe ein Geheimnis. Offen ist, ob die Unterlagen vollständig mit den Akten identisch sind, deren Freigabe der Generalbundesanwalt verweigert.

NSU-Morde: Jahrelang ermittelten die Behörden in die völlig falsche Richtung

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Süleyman Taşköprü wurde am 27. Juni 2001 in seinem Lebensmittelgeschäft an der Schützenstraße in Altona erschossen. Er war das dritte Opfer der Mordserie des „Nationalsozialistischen Untergrunds“. Insgesamt wurden bis April 2007 zehn Menschen ermordet, neun Migranten und eine deutschstämmige Polizistin. Erst 2011 wurde nach der Selbstenttarnung des NSU klar, dass Taşköprü von Rechtsterroristen ermordet worden war. Bis dahin hatten die Ermittler jahrelang in Richtung Drogen, Schulden, Schutzgeld und organisierte Kriminalität gesucht. Auch die Familie des Ermordeten geriet unter Verdacht.

Hamburg ist bis heute das einzige Bundesland, in dem der NSU mordete, ohne dass ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss eingesetzt wurde. Angehörige, Initiativen und vor allem die Linke fordern einen solchen Ausschuss seit Jahren. Mehrheiten fanden sich dafür aber nicht. 2023 lehnten SPD, Grüne, CDU und AfD erneut einen Antrag der Linken ab.

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Inzwischen gilt als gesichert, dass der NSU kein isoliertes Trio war, sondern auf ein Netzwerk von Unterstützern zurückgreifen konnte. Untersuchungsausschüsse in anderen Bundesländern legten Behördenversagen offen und befassten sich auch mit der Rolle von V-Leuten in der rechten Szene: 40 gut bezahlte Neonazis, größtenteils in Führungsfunktionen. Nach Angaben des Hamburger Bündnisses gegen Rechts gab es zudem konkrete Hinweise aus den Akten des Thüringer NSU-Untersuchungsausschusses auf die damalige militante Hamburger Neonaziszene. Weil Hamburg keinen eigenen Untersuchungsausschuss einsetzte, seien solche Spuren heute kaum noch politisch aufzuarbeiten.

Hamburg setzte als einziges Bundesland keinen Untersuchungsausschuss ein

Die Opfer des NSU: Enver Simsek, Abdurrahim Özüdogru, Süleyman Tasköprü, Habil Kilic und die Polizistin Michele Kiesewetter (oben, v.l.), sowie Mehmet Turgut, Ismail Yasar, Theodorus Boulgarides, Mehmet Kubasik und Halit Yozgat (unten, v.l). picture alliance / dpa

Statt einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, beschloss die Bürgerschaft eine wissenschaftliche Untersuchung des Hamburger NSU-Komplexes. Sie soll klären, warum die Ermittler so lange in die falsche Richtung arbeiteten und weshalb ein rechtes Mordmotiv keine zentrale Rolle spielte. 900.000 Euro und mehrere Stellen wurden dafür bewilligt. Die Aufarbeitung übernimmt ein interdisziplinäres Forschungsteam unter Leitung des Bochumer Historikers Constantin Goschler. Zum Team gehören außerdem die Polizeiforscherin Daniela Hunold, die Strafrechtsprofessorin Charlotte Schmitt-Leonardy und der Verwaltungswissenschaftler Wolfgang Seibel.

Doch die Arbeit kommt kaum voran. Nach Angaben des Hamburger Bündnisses gegen Rechts fehlen der Forschungsgruppe zentrale Unterlagen des Hamburger LKA. Es gehe um insgesamt 141 sogenannte Handakten. Der Generalbundesanwalt verweigere deren Freigabe. Die Forschungsgruppe versuche inzwischen, sich juristisch gegen die Entscheidung zu wehren; der Fall liege beim Oberlandesgericht in Karlsruhe.

Felix Krebs vom Hamburger Bündnis gegen Rechts kritisiert den Umgang mit den Akten scharf. „Den Wissenschaftlern wurde hoch und heilig unter anderem Zugang zu den

Unterlagen der Sicherheitsbehörden versprochen. Dennoch konnte die wissenschaftliche Aufarbeitung faktisch noch nicht begonnen werden. Sie wird massiv verschleppt, da dem Institut die Akten des Landeskriminalamts Hamburg verweigert werden.“

2014 wird ein Teil der Kohlentwiete in Bahrenfeld in Tasköprüstraße umbenannt. Florian Quandt

Bündnis gegen Rechts übergibt Akten – und will so den Druck erhöhen

Mit der angekündigten Aktenübergabe will das Bündnis nun Druck machen. Die Botschaft: Wenn der Generalbundesanwalt wichtige LKA-Unterlagen zurückhält, soll die Bürgerschaft trotzdem nicht so tun können, als sei die Aufarbeitung ausreichend gesichert. Ohne die LKA-Unterlagen, so die Kritik, bleibe auch die wissenschaftliche Untersuchung lückenhaft.

Auch 25 Jahre nach dem Mord an Süleyman Taşköprü bleibt damit eine zentrale Frage offen: Warum wurde ausgerechnet er zum Ziel des NSU – und welche Hinweise wurden in Hamburg übersehen? Die MOPO hat an den Generalbundesanwalt um eine Erklärung gebeten, warum die 141 Handakten des LKA nicht freigegeben werden. Die Antwort von Pressesprecherin Dr. Ines Peterson: „Das Akteneinsichtsgesuch wurde hier nach den Vorschriften der Strafprozessordnung geprüft und abgelehnt. Weitere Auskünfte dazu werden nicht erteilt.“