Geldfälscher mit geklautem Hund erwischt – schräge Geschichte bekommt Happy End

Diese Geschichte klang schon bei der Festnahme kurios – und endet nun glücklich: Der kleine Hund, der Anfang Februar bei der Festnahme eines per Haftbefehl gesuchten Mannes am S-Bahnhof Reeperbahn sichergestellt wurde, ist wieder bei seinem rechtmäßigen Besitzer. Das gab die Bundespolizei jetzt bekannt.

Wie die MOPO berichtete, war der Mann wegen des Verdachts der Geldfälschung gesucht worden. Bei seiner Festnahme hatte er einen Hund bei sich – woher das Tier stammte, war zunächst völlig unklar. Jetzt steht fest: Die fünf Jahre alte Chihuahua-Hündin Bella war ihrem Besitzer in Winsen (Luhe) kurz zuvor entlaufen.

Nach Angaben der Bundespolizei war Bella bereits am 7. Februar verschwunden. Der Wohnort des 47-jährigen Besitzers liegt in direkter Nähe des Bahnhofs. Vermutlich nutzte der Hund eine offenstehende Haustür und lief davon. Der Mann meldete Bella daraufhin bei der Polizei in Winsen als vermisst.

Hund sichergestellt und nun wieder beim Besitzer

Als Ermittler der Bundespolizei den Besitzer schließlich ausfindig machten, war die Erleichterung groß. „Nicht nur ich, sondern auch unsere zweite Hündin Mascha hat Bella sehr vermisst“, sagte der 47-Jährige den Beamten. Mascha sei seit dem Verschwinden ihrer tierischen Mitbewohnerin auffallend traurig gewesen.

Am 10. Februar kam es dann zum Happy End: Im Beisein von Bundespolizisten wurde Bella im Tierheim Süderstraße ihrem überglücklichen Besitzer übergeben. Eine Tierärztin untersuchte den Chihuahua vorab – mit gutem Ergebnis. Bella habe den ganzen Vorfall unbeschadet überstanden.

Wie genau der Hund zu dem gesuchten Mann gelangte, ist allerdings weiterhin unklar. Die Bundespolizei ermittelt weiterhin wegen des Verdachts der Unterschlagung. (rei)