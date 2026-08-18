Ein Wohnungsbrand in Heimfeld mit auffälligem Qualm hat am Dienstag einen größeren Einsatz ausgelöst.

Rund 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am Dienstagabend in Heimfeld im Einsatz. Gegen 15.40 Uhr war Rauch aus einer Wohnung an der Stader Straße gemeldet worden – mehrere Rauchmelder hatten Alarm geschlagen.

Aus einer verschlossenen Tür entwich stark gelber Rauch, das Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses war bereits stark verqualm. Die Polizei musste die Tür zur Wohnung aufbrechen, die Bewohner waren nicht zuhause. Messungen der Feuerwehr wiesen auf einen Schwelbrand im Schlafzimmer hin.

Stader Straße zwischendurch voll gespert

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Die Polizei sperrte zunächst die Stader Straße zwischen Milchgrund und Eißendorfer Pferdeweg in Richtung stadtauswärts. Gegen 15.50 Uhr wurde die Straße in beide Richtungen komplett gesperrt. Seit 17.35 Uhr ist ein Fahrstreifen in Richtung Innenstadt freigegeben.

Das Feuer wurde gegen 17.30 Uhr gelöscht, aktuell laufen noch Nachlöscharbeiten. Die Ursache des Brandes ist bislang unklar. (mp)