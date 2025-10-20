Am Gänsemarkt: Paketauto-Dieb baut Crash mit HVV-Bus

In der Neustadt ist ein Paketwagen am Montagmittag mit einem Linienbus kollidiert. Der Lieferwagen war kurz zuvor in Rotherbaum gestohlen worden. Im Bus wurden Fahrgäste verletzt.

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, sei gegen 12.30 Uhr am Mittelweg in Rotherbaum ein Paketwagen gestohlen worden. Das Fahrzeug konnten Polizisten im Bereich der Neustadt ausfindig machen, der Mann am Steuer stoppte aber nicht, sondern versuchte, zu flüchten.

Paketauto crasht in HVV-Bus

An der Kreuzung Dammtorstraße/Gänsemarkt kollidierte der gestohlene Transporter dann mit einem HVV-Bus. Dabei wurden ersten Informationen zufolge drei Fahrgäste leicht verletzt und wurden vom Rettungsdienst versorgt.

Der Mann am Steuer versuchte laut Polizei nun, zu Fuß zu flüchten, konnte aber noch im Bereich des Gänsemarkts festgenommen werden.