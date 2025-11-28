Geisterfahrer ignoriert Polizei – und wird mit 2,7 Promille gestoppt!

In der Nacht zu Donnerstag bemerkte die Polizei einen Geisterfahrer auf der A21 zwischen Bad Segeberg-Nord und Wankendorf. Der Mann reagierte zunächst weder auf Signale noch auf Sperrmaßnahmen.

Kurz nach Mitternacht meldete ein Anrufer per Notruf der Polizei, dass ein Pkw entgegen der Fahrtrichtung auf der A21 in Richtung Norden unterwegs sei. Die herbeigeeilten Einsatzkräfte entdeckten den Wagen schnell, doch der Fahrer reagierte weder auf die parallel fahrende Streife mit klaren Anhaltezeichen noch auf eine eingerichtete Straßensperre.

Jetzt droht ein Strafverfahren

Erst ein ausgelegter Stopp-Stick beendete die Fahrt und legte den Mann, der in einem schwarzen VW Golf mit Segeberger Kennzeichen unterwegs war, schließlich lahm.

Das könnte Sie auch interessieren: Geisterfahrer flüchtet vor der Polizei: Drei Menschen sterben

Bei der anschließenden Kontrolle folgte die schockierende Erklärung: Der 56-Jährige war mit mehr als 2,7 Promille Alkohol im Blut unterwegs. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher; er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Sollte jemand sachdienliche Angaben zu diesem Vorfall machen können, wird um Mitteilung an die Polizei Bad Segeberg unter der Rufnummer (04551) 884-0 gebeten. (ls/mp)