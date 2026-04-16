Geister-Radfahrer sorgt für schweren Unfall im Tunnel – Mann bewusstlos

Am Donnerstagnachmittag passierte auf der Kieler Straße (Stellingen) ein schwerer Unfall: Zwei Fahrradfahrer krachten auf dem Radweg ineinander.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 17.25 Uhr zum Fahrradtunnel an der Kieler Straße/Ecke Pelikanstieg gerufen. Ein Radfahrer war laut Polizei entgegen der Fahrtrichtung unterwegs – und prallte mit einem entgegenkommenden Fahrer zusammen. Ein älterer Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus musste, sagte ein Feuerwehrsprecher. Nach Polizeiangaben war er vorübergehend bewusstlos.

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Einen Tag zuvor waren bei einem ähnlichen Unfall auf der Borstseler Chaussee zwei Radfahrer verletzt worden. Wenige Stunden vorher starb ein Elfjähriger in Wilstorf bei einem Radunfall mit einem Lkw. (mp)