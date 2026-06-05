Am 10. Januar 2024 checkt Ihan Usun im „Motel One Alster“ ein, einem hohen grauen Kasten am Steindamm. „Hamburg ist das Tor zur Welt“, schreibt das Hotel auf seiner Internetseite. Doch Usun und seine Begleiter sind keine Touristen. Sie interessiert nicht das Tor zur Welt, sondern die Tür zum Hafen: Sie wollen mehr als eine halbe Tonne Kokain ins Land schmuggeln. Das Rauschgift wird gefunden, die Komplizen enttarnt – doch von dem mutmaßlichen Drahtzieher Usun fehlt jede Spur. Nun wird er öffentlich gesucht.