Geheimer Einsatz: Spezialeinheit der Bundespolizei stürmt Wohnhaus

Eine Spezialeinheit der Bundespolizei hat am Dienstagnachmittag ein Reihenhaus in Neugraben-Fischbek gestürmt. Hier setzten die schwer bewaffneten Beamten mehrere Männer fest. Einer von ihnen wurde festgenommen.

Es war eine Szene wie in einem Krimi: Mehrere Polizeifahrzeuge fuhren vor einem Haus an der Straße Kükenweide vor. Schwer bewaffnete Beamte sprangen heraus und stürmten ein Reihenhaus. Hier sollen nach MOPO Informationen acht Personen angetroffen und gesichert worden sein.

Bundespolizei nimmt Mann in Neugraben fest

Ein Mann wurde kurz darauf festgenommen. Nach MOPO-Informationen war für den Einsatz die Abteilung Kriminalitätsbekämpfung der Bundespolizei Hamburg zuständig. Eine Abteilung, die ähnlich wie das SEK der Hamburger Polizei bei schwierigen Fällen zum Einsatz kommt. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wurde ein Haftbefehl vollstreckt.

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Über den Anlass und zu genaueren Hintergründen will die Bundespolizei aus taktischen Gründen noch keine genaue Auskunft geben. Nicht auszuschließen ist, dass weitere Wohnungen gestürmt werden sollen.