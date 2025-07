Gegenstände auf die A7 geschmissen: Hamburger Teenies ertappt

Mehrfach sollen sie Gegenstände von einer Autobahnbrücke geworfen haben: Zwei Jugendliche sind in der Nacht zum Samstag von der Polizei in Schnelsen festgenommen worden.

Die Beamten wurden in der Nacht auf den 12. Juli auf zwei Jugendliche aufmerksam, die sich unerlaubt Zutritt zu einem Betriebsgelände an der Frohmestraße verschafft hatten. Dabei handelte es sich um einen 16-Jährigen und einen 18-Jährigen. Auf dem Gelände fanden die Beamten drei Wohnmobile mit offenbar frischen Aufbruchspuren.

Verdächtige auf Videoüberwachung erkennbar

Die beiden Verdächtigen wurden von Zivilfahndern außerdem auf Videoaufnahmen erkannt. Sie sollen am 25. Juni von der Autobahnbrücke Schleswiger Damm aus Holzpaletten und Autoreifen auf die A7 geworfen haben. Auch in einem anderen Fall – am 7. Juli – waren die beiden jungen Männer erkannt worden. Bei den Wurfaktionen wurde in beiden Fällen niemand verletzt.

Das könnte Sie auch interessieren: Gewalt am Jungfernstieg: Was hat sich am Brennpunkt getan?

Die beiden Jugendlichen wurden zunächst festgenommen und nach den erkennungsdienstlichen Behandlungen wieder entlassen. Es wird nun geprüft, ob sie für ähnliche Taten in Betracht kommen.

Vor rund zwei Jahren waren schon einmal zwei junge Männer (19 und 21 Jahre alt) festgenommen worden, nachdem sie einen Gullydeckel von einer Autobahnbrücke geworfen hatten. Damals wurde eine Person sogar lebensgefährlich verletzt. (esk)