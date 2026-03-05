Gegen den Wehrdienst: Hamburger Schüler und Studenten ziehen durch die City

Am Donnerstag haben Schüler, Studierende und Auszubildende unter dem Motto „Hamburg gegen die Wehrpflicht“ in Hamburg demonstriert.

Die Demonstranten starteten gegen 17 Uhr am Hachmannplatz am Hamburger Hauptbahnhof und zogen anschließend durch die Innenstadt. Laut einem Reporter vor Ort beteiligen sich etwa 200 Menschen an der Demo. Bislang soll es zu keinen größeren Zwischenfällen gekommen sein. Der Polizei lagen zunächst noch keine offiziellen Zahlen vor.

Bundesweiter Protest gegen Wehrdienst

Verschiedene Jugendorganisationen, Gewerkschaften, Parteien und der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) hatten erneut zu dem Streik aufgerufen. Bereits Anfang Dezember hatten sie erstmals protestiert, nachdem sich CDU und SPD auf einen freiwilligen Wehrdienst geeinigt hatten. Demnach müssen alle 18-jährigen Männer einen Fragebogen ausfüllen und zu einer Musterung erscheinen. Am 1. Januar trat das Gesetz schließlich in Kraft.

Bundesweit versammelten sich am Donnerstag in verschiedenen Städten junge Menschen, um gegen Wehrdienst, Krieg und Militarisierung zu protestieren – etwa in Bremen oder Schleswig-Holstein. Die Veranstalter sprachen von 50.000 Teilnehmern in ganz Deutschland. (mp)