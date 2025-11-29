Gegen Baum geprallt: Motorradfahrer (35) per Hubschrauber in Hamburger Klinik

Ein 35 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Kreis Stormarn ist am Nachmittag in der Nähe von Gudow (Kreis Herzogtum Lauenburg) verunglückt. Die Retter mussten einen Helikopter anfordern.

Der Notruf traf um 14.58 Uhr ein, wie eine Sprecherin der Einsatzzentrale Lübeck der MOPO bestätigte. Der Biker war mit seiner Yamaha in einer lang gezogenen Linkskurve der Straße Kaiserberg (L205) zwischen Gudow und der A24 von der Fahrbahn abgekommen, einen Hang hinabgerutscht und gegen einen Baum geprallt. Bei dem Sturz hat der Mann sich schwere Rückenverletzungen zugezogen, wie ein Notarzt feststellte.

Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Motorradfahrer nach der Erstversorgung in eine Hamburger Klinik geflogen, Lebensgefahr soll nicht bestehen, so die Einsatzkräfte. Die Straße wurde vorübergehend gesperrt, die Polizei ermittelt nun den Unfallhergang.