Rund 500 Menschen protestierten am Dienstag gegen eine AfD-Veranstaltung – unangemeldet. Wie sich die Lage entwickelte.

Bei der Demo gegen eine AfD-Veranstaltung haben rund 500 Menschen in der City protestiert. Lenthe-Medien

Rund 500 Menschen versammelten sich am Dienstagabend nahe dem Rathaus, um gegen eine AfD-Veranstaltung zu demonstrieren. Der Protest war nicht angemeldet. Es kam zu kleineren Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Grund für die Demo war eine Veranstaltung mit der AfD-Jugend im Hamburger Rathaus, bei der die Jugendvorständin Julia Gehrckens vor Ort war. Sie wurde zuletzt vom AfD-Landesverband Niedersachsen gerügt, weil sie laut Medienrecherchen antisemitische und rassistische Aussagen getätigt haben soll.

Protest gegen AfD in Hamburg

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Aus Protest hatten sich laut Polizeiangaben zunächst ab 18 Uhr zunächst rund 200 Personen bei der Resendammbrücke versammelt. Angemeldet war diese Veranstaltung den Angaben zufolge allerdings nicht.

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Am Rande hatten sich drei Teilnehmer mit Transparent und Fahne auch auf dem Rathausmarkt begeben. Ihnen wurde laut Polizeisprecher ein Platzverweis erteilt. Im sogenannten Bannkreis um den Rathausmarkt gelten besondere Einschränkungen für Demos und Versammlungen.

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Im Zuge des Platzverweises sei es zu Solidarisierungen von anderen Demonstranten gekommen. Die Lage habe sich nach Androhung von Zwangsmaßnahmen wieder beruhigt, so der Sprecher.

Demonstranten wollen auf Rathausmarkt – Polizei setzt Zwangsmittel ein

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Gegen 19 Uhr waren rund 500 Menschen vor Ort, die sich als Demozug über die Bergstraße hin zur Mönckebergstraße in Bewegung setzten. Polizisten hinderten Demonstranten nach eigenen Angaben durch eine Polizeikette daran, auf den Rathausmarkt zu gelangen. Einige Teilnehmer vermummten sich.

Als die Polizei eine Person überprüfte, sei es erneut zu Solidarisierungen gekommen, die mit Zwangsmitteln unterbunden worden seien. Verletzt wurde der Polizei zufolge niemand.

Um kurz nach 20 Uhr löste sich der Protest auf. Wegen der Vermummungen und der Durchführung einer nicht angemeldeten Versammlung seien Strafverfahren eingeleitet worden. (nf)