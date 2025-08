Geflüchtetenunterkunft in Hamburg steht in Flammen – zwei Personen verletzt

Am späten Donnerstagabend sind Polizei und Feuerwehr nach Hohenfelde gerufen worden: Dort war ein Feuer in einer Geflüchtetenunterkunft ausgebrochen. Zwei Personen wurden verletzt.

In den gestapelten Containern an der Freiligrathstraße stand laut Feuerwehr aus noch unbekannter Ursache Mobiliar in Vollbrand. Betroffen waren zwei Wohneinheiten. Als die Einsatzkräfte um 22.24 Uhr vor Ort eintrafen, drang dichter Rauch aus mehreren Fenstern und die Flammen schlugen aus den Containern.

Am Donnerstagabend brannte es in einer Geflüchtetenunterkunft in Hohenfelde. picture alliance/dpa/Steven Hutchings Am Donnerstagabend brannte es in einer Geflüchtetenunterkunft in Hohenfelde.

Brand in Hohenfelde: Bewohner mussten Unterkunft verlassen

Etwa 50 Bewohnerinnen und Bewohner mussten die Unterkunft zwischenzeitlich verlassen. Zwei von ihnen wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Das könnte Sie auch interessieren: Meterhohe Flammen in Hamburg: Anwohner in der Nacht alarmiert

Die Feuerwehr war noch bis in die frühen Morgenstunden mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Ein Großteil der Bewohner konnte in ihre Wohneinheiten zurückkehren, laut Polizei mussten 15 Personen in Notunterkünfte gebracht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. (aba/dpa)