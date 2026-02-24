Alarm bei Spedition in Hamburg: Gift-Fass beschädigt – Großeinsatz

Alarm in Billbrook: Am Montagabend gab es bei einer Spedition in der Bredowstraße einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz – Gift-Gefahr!

Zahlreiche Einsatzfahrzeuge rasten um kurz nach 20 Uhr in die Bredowstraße. Grund: Ein Gabelstapler der Spedition hatte beim Rangieren ein 200-Liter-Fass beschädigt.

Gabelstapler beschädigt Gift-Fass: Gesundheitsgefahr!

Das Problem: Der Inhalt des Fasses war hochgiftig und gesundheitsgefährdend! Deshalb hatten die Angestellten der Spedition einen Notruf abgesetzt.

Drei Mitarbeiter wurden leicht verletzt und kamen per Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Rettungskräfte legten spezielle Schutzanzüge an und machten sich daran, etwa 100 Liter Chemikalien abzubinden. Die restlichen 100 Liter aus dem Gift-Fass konnten gesichert werden. Eine Fachfirma kümmert sich nun um die Entsorgung. (mp)