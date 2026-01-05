Gefahrguteinsatz im Wohngebiet: Säurealarm!

Warum er in seinem Keller die stark ätzende Flüssigkeit lagerte, ist unklar: Sicher ist nur, dass ein Bewohner Schwefelsäure verkippt hat und deswegen die Feuerwehr rufen musste.

Gefahrguteinsatz am Montagabend: In einem Mehrfamilienhaus im Schwentnerring ist offenbar Schwefelsäure im Keller ausgetreten. Die Feuerwehr wurde um 18:37 Uhr alarmiert und rückte mit einem Großaufgebot an. Wegen der stark ätzenden Flüssigkeit wurden vorsorglich ein Rettungswagen und ein Notarzt angefordert. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Nach Angaben der Feuerwehr hatte der Verursacher selbst den Notruf gewählt. Warum es zu dem Austritt der Chemikalie kam und wie viel ausgetreten ist, ist derzeit noch unklar. Mehrere Einsatzkräfte arbeiteten unter schwerem Atemschutz, um die gefährliche Säure zu sichern. Zusätzlich waren Spezialisten der Umweltwache vor Ort. Sie brachten einen Rollbehälter mit speziellem Bindemittel mit, um die Säure fachgerecht aufzunehmen.