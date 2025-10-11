Gefahrenlage gemeldet – Großeinsatz der Polizei in Hamburg

Ein angeblicher Notfall hat in der Nacht zu Samstag in Harburg einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst – nicht zum ersten Mal an dieser Adresse. Offenbar handelte es sich erneut um einen sogenannten Swatting-Vorfall: Dabei wird eine gefährliche Lage vorgetäuscht, um einen bewaffneten Polizeieinsatz zu provozieren.

Wie die Polizei auf MOPO-Nachfrage bestätigte, waren gegen 1 Uhr mehrere Streifenwagen zu einem Wohnhaus an der Geraden Straße gerufen worden. Der Grund: Es lag der Verdacht auf eine akute Gefahrenlage vor – zum Beispiel im Zusammenhang mit Terror oder einem Amoklauf.

Schon der zweite Vorfall an der Adresse

Die Straße wurde von schwer bewaffneten Polizisten mit Schutzhelmen weiträumig abgesperrt. Brisant: Bereits im März war es an derselben Adresse zu einem ähnlichen Einsatz gekommen. Damals hatte ein 17-Jähriger in einer Online-Gruppe sogenannte „Ballerspiele“ gespielt – jemand interpretierte dies offenbar als reale Bedrohung und löste einen Polizeieinsatz aus.

Diesmal war laut Polizei eine Gewalttat in einer Wohnung gemeldet worden. Die Beamten überprüften die angegebene Adresse – doch niemand wurde angetroffen.

Ein Sprecher der Polizei bestätigte, dass nun wegen Missbrauchs von Notrufnummern und Vortäuschung einer Straftat ermittelt wird.