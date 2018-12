Gefahr durch ausgetrockenetes Tannengrün: Vier brennende Adventskränze an einem Tag

Der vierte Advent naht – die Hamburger freuen sich aufs Weihnachtsfest. Doch leider ist das Tannengrün auf vielen Adventskränzen schon ausgetrocknet und bringt so eine große Brandgefahr mit sich. Am Freitag musste die Hamburger Feuerwehr bislang viermal ausrücken, weil in Wohnungen Gestecke Feuer gefangen hatten.

Los ging es gegen 9.30 Uhr. Aus einer Wohnung am Oelsnerring (Niendorf) drangen dichter Rauch und Brandgeruch. Nachbarn alarmierten die Feuerwehr. Die Retter löschten das brennende Gesteck.



Um 13.40 Uhr dann der nächste Alarm: An der Warnstedtstraße (Stellingen ) brannte ebenfalls ein vorweihnachtlicher Kranz.

Um 14.30 dann ein erneuter Einsatz für die Feuerwehr. Am Eulenkamp (Dulsberg) hatte ein brennendes Gesteck schon den Tisch, auf dem es stand, in Brand gesetzt. Auch dieses Feuer konnte die Retter schnell löschen.

Um 15.10 Uhr dann der nächste Notruf: Am Horner Weg brannte ein Adventsgesteck in einem Schrank. Hier konnten die Feuerwehrmänner in letzter Minute einen Wohnungsbrand verhindern.

Glück im Unglück: Bei allen Branden gab es keine Verletzten.



Dazu rät Feuerwehrsprecher Thorsten Wessely: „Lassen Sie Adventsgestecke niemals unbeaufsichtigt brennen. Halten Sie stets ein geeignetes Löschmittel, zur Not einen Eimer Wasser, bereit. Sollten die Löschversuche scheitern, verlassen Sie den Raum, schließen Sie die Tür und wählen Sie den Notruf 112!“