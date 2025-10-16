Gefälschte Kopfhörer und Goldstücke – acht Festnahmen

Polizisten haben am Mittwochmorgen in St. Georg acht Personen vorläufig festgenommen. Die Beamten waren einer Bande auf der Spur, die gefälschte Kopfhörer zum Kauf anbot – und das sogar einem Beamten in Zivil.

Wie die Polizei mitteilte, hatten die Beamten gegen 11.30 Uhr den Hinweis erhalten, dass eine Gruppe offenbar gefälschte Kopfhörer am Steindamm zum Kauf angeboten haben soll. Daraufhin machten sich Zivilfahnder auf die Suche nach der Bande.

Plagiate und falscher Schmuck

Und sie hatten Glück: Eine Frau bot aus einer Personengruppe heraus ausgerechnet einem der Beamten originalverpackte Markenkopfhörer zum Kauf an. Daraufhin wurden drei Männer (17, 20 und 40 Jahre) sowie fünf Frauen im Alter zwischen 16 und 61 Jahren vorläufig festgenommen.

Bei ihnen wurden mehrere mutmaßlich gefälschte Markenkopfhörer und gefälschter Goldschmuck sichergestellt. Zwei der tatverdächtigen Frauen (41/35) sowie ein 40-jähriger Mann wurden dem Haftrichter zugeführt. Die Entscheidung über den Erlass eines Haftbefehls steht noch aus. Die 16-Jährige wurde dem Kinder- und Jugendnotdienst (KJND) übergeben.