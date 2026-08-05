Plagiate aus Auto heraus verkauft: Polizei erhält einen Hinweis und nimmt einen Mann und zwei Frauen fest.

Polizisten haben am Dienstagabend in St. Georg einen Mann und zwei Frauen festgenommen. Sie hatten Passanten günstig Apple Ear-Pods zum Kauf angeboten, doch das waren Plagiate.

Laut Polizei hatte sich gegen 19 Uhr ein Bürger gemeldet und Hinweise darauf gegeben, dass mehrere Personen im Bereich des Bahnhof Berliner Tor aus einem Auto heraus, Ohrhörer zum Kauf anbieten würden.

Ein Mann und vier Frauen festgenommen – drei kamen in U-Haft

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Zivilfahnder fahndeten daraufhin in dem Bereich und stellten kurz darauf einen Alfa Romeo fest, in dem ein Mann (21) saß. Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Beamten mehrere Plagiate von Apple Ear-Pods und stellten sie sicher.

Kurz darauf erschienen vier Frauen (16 bis 56 Jahre) am Auto. Auch bei ihnen wurden die gefälschten Geräte gefunden. Alle wurden vorläufig festgenommen. Der 21-Jährige sowie zwei der Frauen (16 und 40 Jahre) kamen in U-Haft. Eine 26-Jährige wurde erkennungsdienstlich behandelt.

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Die Polizei warnt vor vermeintlich günstigen Schnäppchen

Die Polizei warnt: Sollten Sie in der Öffentlichkeit ein Kaufangebot, zum Beispiel von angeblich technischen Markenprodukten, erhalten, sollten Sie dieses sofort als Warnsignal verstehen und es konsequent ablehnen.

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Niemand hat Geld zu verschenken. Ein Angebot, das zu schön ist, um wahr zu sein, ist es meist auch nicht. Möglicherweise handelt es sich um Plagiate oder Hehlerware.