Update: Gefährliches Gift in Wohnung gelagert – Großeinsatz in Hamburg

Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr am Samstagnachmittag in Groß Borstel. Ein Mann soll gefährliches Gift in einer Wohnung gelagert haben. Der Bereich um das Haus wurde abgesperrt. Die Polizei konnte die Chemikalie jedoch sicherstellen, der Einsatz ist mittlerweile beendet.

Laut Polizei ging gegen 13.20 Uhr ein Notruf aus einem Wohnhaus an der Köppenstraße ein. Aufgrund der Angaben des Anrufers fuhren mehrere Streifenwagen an die Adresse. Vorsorglich wurde auch der Rettungsdienst alarmiert.

Verdacht auf Gift: Wohnhaus abgesperrt

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll ein Mann (18) ein Behältnis geöffnet haben, in dem sich giftiger Stoff befand. Gegenwärtig wird vermutet, dass es sich dabei um Zyanid handelt. Daraufhin wurden Sondereinheiten der Feuerwehr angefordert.

Der junge Mann klagte über Übelkeit. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und kam dann ins UKE. Das Gebäude und die nähere Umgebung wurden abgesperrt. Feuerwehrleute in speziellen Schutzanzügen bereiteten sich vor, um dort Messungen vornehmen zu können.

Am Samstagabend wurde der Einsatz beendet. Die Chemikalie wurde von der Polizei sichergestellt werden und die Einschränkungen vor Ort aufgehoben. Bei dem Einsatz wurden kleine Menge weiterer Chemikalien gefunden, sie werden nun untersucht.