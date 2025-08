Frau geht in Hamburg an Gleisen spazieren: S-Bahn muss Notbremsung machen

Der Zugführer einer S-Bahn musste am Dienstagabend in Rothenburgsort eine Notbremsung auf offener Strecke einleiten. Grund dafür war eine Frau, die an den Schienen spazieren ging.

Laut einem Sprecher der Bundespolizei ereignete sich der Vorfall gegen 20.55 Uhr zwischen den Bahnhöfen Berliner Tor und Rothenburgsort. Dort hatte der Zugführer einer S-Bahn in Richtung Bergedorf eine Frau (27) entdeckt, die neben den Gleisen zu Fuß unterwegs war.

Er leitete umgehend eine Notbremsung ein, der Zug kam etwa fünf Meter vor der Frau zum Stehen. Daraufhin alarmierte Bundespolizisten veranlassten eine Streckensperrung und suchten den Bereich ab. Etwas später entdeckten sie die 27-Jährige und führten sie aus dem Gefahrenbereich. Gegen die Frau wurde eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Zugverkehr eingeleitet.