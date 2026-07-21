Gefährlicher Mischkonsum: Notruf aus Bochum rettet drei Hamburger Teenager

In Altona-Altstadt ist es am Sonntagmorgen zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr gekommen. Eine 17- und zwei 18-Jährige hatten gemeinsam Alkohol getrunken und daneben anscheinend auch Tabletten genommen – welche, das ist unklar.

Die Rettungskräfte wurden gegen 6.30 Uhr zum Paulinenplatz gerufen. Der Notruf kam aber nicht aus Hamburg, sondern aus dem rund 400 Kilometer entfernten Bochum: Eine der Teilnehmerinnen der „Party“ hatte eine Freundin im Ruhrgebiet angerufen und ihr erzählt, dass bereits zwei Menschen in Ohnmacht gefallen seien und es ihr selbst auch nicht gut gehe.

Die junge Frau verständigte den Notruf – die Alarmierung wurde aus Bochum nach Hamburg weitergeleitet. Daraufhin rückten drei Rettungswagen, ein Notarzt und ein Löschfahrzeug zur Adresse an.

Anzeige

Rettungskräfte müssen Tür aufbrechen

Weil auf Klingeln und Klopfen an der Haustür niemand reagierte, wurde die Wohnungstür gewaltsam geöffnet. Drinnen fanden die Retter, darunter ein Notarzt, drei kaum noch ansprechbare Personen: ein 17 Jahre altes Mädchen und zwei 18 Jahre alte Jungen.

Anzeige

Das könnte Sie auch interessieren: Kind (4) mit Hand in Fahrradkette eingeklemmt – Feuerwehr und Notarzt im Einsatz

Alle kamen in umliegende Krankenhäuser. Alle drei hatten neben übermäßig viel Alkohol auch unbekannte Tabletten zu sich genommen: Gegenwärtig wird der Vorfall als medizinischer Notfall bewertet. Zum aktuellen Gesundheitszustand der drei ist nichts bekannt.



