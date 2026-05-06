Großkontrolle auf der A7: Polizei zieht viele Lkw aus dem Verkehr – „erschreckend“

Verrutschte Maschinen, marode Spanngurte und völlig überladene Fahrzeuge: Bei einer großen Kontrolle auf der A7 haben Einsatzkräfte reihenweise gefährliche Mängel entdeckt.

Bei einer Schwerlastkontrolle auf der Rastanlage Harburger Berge West an der A7 in Fahrtrichtung Hannover hat die Polizei zahlreiche Verstöße festgestellt. Zwischen 7.30 Uhr und 13.30 Uhr kontrollierten die Beamten der Kontrollgruppe Schwerlast der Hamburger Polizei gemeinsam mit dem Amt für Arbeitsschutz und dem Bundesamt für Logistik und Mobilität insgesamt 37 Lastwagen und Transporter.

Die Bilanz fiel alarmierend aus: In 22 Fällen wurden mehrfache Verstöße festgestellt, 14 Fahrzeugen wurde die Weiterfahrt zunächst komplett untersagt. Hauptgrund war fehlende oder mangelhafte Ladungssicherung. Hinzu kamen ein Fahrzeug mit defekten Reifen sowie ein Lkw ohne Versicherungsschutz, wie eine Polizeisprecherin der MOPO aufzählte.

Lkw mit Tonnen von Papierrollen fallen besonders auf

Besonders problematisch waren mehrere Transporte mit schweren Papierrollen. Ein 42-jähriger Fahrer hatte rund 22 Tonnen geladen und musste von der Polizei zu einer Umladestation begleitet werden. Noch gravierender war der Fall eines 53-Jährigen: Seine 24 Tonnen schweren Papierrollen waren zwar mit Spanngurten gesichert – allerdings waren sämtliche Gurte beschädigt und nicht mehr zulässig. Seine Fahrt war vorerst beendet.

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Auch bei einem Sattelschlepper mit Teilen einer landwirtschaftlichen Maschine griffen die Beamten ein. Die Ladung war bereits verrutscht. Erst nach einer Nachsicherung durfte der 29-jährige Fahrer weiterfahren. Ein weiterer Fahrer war mit einem Klein-Lkw unterwegs, dessen zulässiges Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen um rund 30 Prozent überschritten war. Die Ladung musste vor Ort auf einen zweiten Transporter umverteilt werden.

Polizei spricht von einer „erschreckenden Bilanz“

Insgesamt ahndeten die Einsatzkräfte 19 Verstöße gegen die Ladungssicherung. Einige Fahrer konnten ihre Fahrzeuge noch vor Ort nachbessern. Die Polizei sprach nach dem Einsatz von einer „erschreckenden Bilanz“ – und warnte vor den möglichen Folgen schlecht gesicherter oder überladener Fahrzeuge auf Autobahnen. (rei)