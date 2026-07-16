Ein 18-Jähriger ist am Mittwochabend auf einer Geburtstagsfeier attackiert und schwer verletzt worden. Auch der mutmaßliche Angreifer blieb nicht unversehrt.

Bei einer eskalierten Geburtstagsparty wurde ein Gast durch Messerstiche schwer verletzt. Nonstop News

Eine Gartenparty in Langenhorn hat am Mittwochabend einen größeren Einsatz von Polizei und Rettungsdienst ausgelöst: Ein 18-Jähriger wurde von einem ein Jahr jüngeren Teenager niedergestochen.

Wie und warum es zu dem blutigen Streit kam, ist noch nicht geklärt: Der Lagedienst der Polizei bestätigte, dass ein 17-Jähriger nach kurzer Flucht in der Nähe des Tatorts festgenommen werden konnte.

18-Jähriger niedergestochen und schwer verletzt

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Sein 18 Jahre altes Opfer erlitt mehrere Messerstiche in Bein und Oberkörper, Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Auch der mutmaßliche Angreifer verletzte sich am Fuß, als er auf der Flucht eine Treppe hinunterstürzte. Beide kamen ins Krankenhaus.

Laut eines Reporters vor Ort soll es sich beim Täter um einen explizit ausgeladenen Gast der Geburtstagsfeier handeln, der trotzdem an der Tangstedter Landstraße aufgetaucht war. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es jedoch nicht.