Gasleitung bei Baggerarbeiten beschädigt: Anwohner per App gewarnt

Großer Einsatz in Bahrenfeld: Bei Baggerarbeiten wurde am Dienstagnachmittag eine Gasleitung beschädigt. Anwohner wurden per App gewarnt.

Die Feuerwehr wurde gegen 13.40 Uhr informiert: Bei Baggerarbeiten am Bahrenfelder Steindamm wurde eine Gasleitung beschädigt. Gas trat aus.

Gasleitung in Hamburg beschädigt: Warnung per NINA

Da die Feuerwehr eine Gefahr für Anlieger durch Zündquellen wie Zigaretten befürchtete, wurde eine Warnmeldung per Warn-App NINA veröffentlicht, wie ein Sprecher der Feuerwehr-Leitstelle sagte. Laut einem Polizeisprecher wurde auch die Straße gesperrt.

Berichte, die umliegenden Häuser seien aus Sicherheitsgründen evakuiert worden, haben sich nicht bestätigt. Das sei laut Feuerwehr nicht der Fall gewesen.

Nach weniger als zehn Minuten wurde die Warnmeldung allerdings schon wieder aufgehoben, nachdem Mitarbeiter der Hamburger Energienetze das Leck hatten schließen können. Kurze Zeit später, gegen 14.50 Uhr, war der Einsatz beendet. (mwi)