Bei Bauarbeiten in Hamburg-Rothenburgsort wurde am Donnerstagvormittag eine Gasleitung beschädigt. Häuser wurden evakuiert.

Um 8.15 Uhr ist die Feuerwehr am Donnerstag zu einem Großeinsatz in Hamburg-Rothenburgsort ausgerückt. In der Ausschlägerallee wurde bei Bauarbeiten eine große Versorgungsleitung der Gaswerke beschädigt.

Durch das austretende Gas bestand Explosionsgefahr, daher wurde der Einsatzort umfangreich abgesperrt: Eine 100 Meter große Sperrzone wurde um das Leck eingerichtet, Anwohner mussten aus ihren Wohnungen evakuiert werden und der S-Bahn-Verkehr wurde vorübergehend in dem Bereich eingestellt.

Große Sperrzone,Wohnungen wurden evakuiert

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Die Evakuierung und die Straßensperrung wurden von der Polizei Hamburg durchgeführt und überwacht. Gegen 12 Uhr konnte die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Hamburger Energienetze übergeben.

Da am Mittag kein austretendes Gas mehr nachzuweisen war, wurde die Sperrzone aufgelöst. Auch die Anwohner konnten wieder in ihre Häuser zurückkehren, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Die Arbeiten an der Versorgungsleitung in der Baugrube dauern noch an.

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