Flammen schlagen aus Baugrube – mehrere Häuser evakuiert

Bei Bauarbeiten in Wilhelmsburg ist am Dienstagmorgen eine Gasleitung beschädigt worden. Flammen schlugen daraufhin aus einer Baugrube und den Trümmern eines Abrisshauses.

Der Vorfall ereignete sich an der Peter-Beenck-Straße. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Bagger während der Abrissarbeiten die Leitung beschädigt. In der Folge trat Gas aus und entzündete sich. Flammen schlugen aus den Trümmern sowie aus der Baugrube.

Gasleitung beschädigt: Feuerwehr verhindert Übergreifen auf Nachbarhäuser

Die Feuerwehr leitete sofort Sicherungsmaßnahmen ein, um zu verhindern, dass das Feuer auf benachbarte Wohnhäuser übergreift. Mit einem Löschrohr wurde die Lage kontrolliert. Parallel wurde der Energieversorger hinzugezogen, um die Gasleitung abzusperren.

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Aus Sicherheitsgründen wurden umliegende Wohnhäuser evakuiert. Die Polizei sperrte die Peter-Beenck-Straße während des Einsatzes. (mp)