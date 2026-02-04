Fehlalarm im „Atlantic“: Feuerwehr gibt Entwarnung

Vermeintlicher Gasgeruch sorgte am Mittwochmorgen für Aufregung im Hotel „Atlantic“ an der Außenalster (St. Georg). Die Feuerwehr konnte aber schnell Entwarnung geben.

Wie die MOPO erfuhr, nahmen Hotelangestellte gegen 9.30 Uhr deutlichen Gasgeruch in dem Luxushotel wahr und alarmierten die Feuerwehr. Die rückte mit einem Großaufgebot an.

Gegen 11 Uhr wurde Entwarnung gegeben. Laut einem Feuerwehrsprecher konnte trotz intensiver Messungen und dem Einsatz des ebenfalls angerückten Umweltdienstes kein Gasaustritt festgestellt werden.