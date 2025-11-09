Gasalarm in Hamburg: Feuerwehr im Großeinsatz – viele Verletzte

Großeinsatz der Feuerwehr in Stellingen: In einer Firma für Lebensmittelherstellung waren am Sonntagmorgen unbekannte Gase ausgetreten. Mehr als 20 Mitarbeiter mussten vom Rettungsdienst versorgt werden.

Der Einsatz fand gegen 7.25 Uhr am Kronsaalsweg statt. Ersten Angaben der Polizei zufolge war es in einem Betrieb zur Herstellung von Lebensmitteln zu einem Betriebsunfall gekommen. Dabei war ein zunächst unbekanntes Gas ausgetreten.

Rettungsdienst im Großeinsatz

Rund 25 Arbeiter klagten über Atemwegsreizungen. Aus diesem Grund rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot an Rettungskräften aus. Mehr als zehn Rettungswagen und ein Notarzt waren im Einsatz. Ersten Informationen zufolge kamen acht Personen in die Klinik.

Die Feuerwehr geht davon aus, dass Chlorgas freigesetzt wurde. Wie es dazu kam, ermittelt die Polizei. Der Kronsaalsweg ist zwischen der Kieler Straße und dem Dörriesweg gesperrt.