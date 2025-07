Gas strömt aus: S-Bahnstrecke in Hamburg gesperrt

Großeinsatz der Feuerwehr in Rothenburgsort. Bei Bauarbeiten wurde offenbar ein Gasrohr beschädigt, was zu einem Großeinsatz der Einsatzkräfte führte. Der nahegelegene S-Bahnhof musste vorsichtshalber gesperrt werden.

Laut Angaben der Feuerwehr ereignete sich der Vorfall um 10.05 Uhr in einem leerstehenden Gebäude am Billhorner Deich. Die Situation forderte ein Großaufgebot an Rettungskräften, die umgehend vor Ort aktiv wurden.

Aus Sicherheitsgründen wurde der S-Bahnhof Rothenburgsort der S2 vorübergehend gesperrt. Kurz darauf Entwarnung. Der Gasversorger hatte die betroffene Leitung abgesperrt, alle Maßnahmen und Sperrungen konnten aufgehoben werden.