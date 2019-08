Gas-Alarm in Eimsbüttel!: Bagger reißt Leitung auf – Feuerwehr im Großeinsatz

Eimsbüttel -

Gas-Alarm in Eimsbüttel! Am Freitagmorgen wurde durch Baggerarbeiten eine Gasleitung an der Bismarckstraße zerstört. Ein Sperrradius für einen Bereich von 50 Metern um die Unfallstelle wurde eingerichtet.

Arbeiter hätten gegen 8.30 Uhr eine gerissene Hausanschlussgasleitung und ausströmendes Gas an einer Baustelle auf der Bismarckstraße gemeldet.

Die Einsatzkräfte konnten vor Ort Gasgeruch feststellen. Innerhalb des Sperrradius von 50 Metern laufen derzeit Evakuierungsmaßnahmen, hauptsächlich für die Bewohner des betroffenen Hauses, so der Feuerwehr-Lagedient.

Die Betroffenen können vorübergehend in Bussen unterkommen

Die betroffenen Personen können für die Zeit der Maßnahme in bereitgestellten Großraumrettungswagen und HVV-Bussen unterkommen.

Mit einem hydraulischen Rettungsgerät versucht die Feuerwehr derzeit das Gasrohr abzuklemmen. Der Energieversorger ist bereits informiert und auf dem Weg zu Unfallstelle. Gegen 10 Uhr gab's dann die Entwarnung durch die Feuerwehr, die Leitung wurde provisorisch verschlossen, der Gasaustritt bestoppt. Gasnetz Hamburg soll wird nun die Reparatur übernehmen, so die Feuerwehr.

MP