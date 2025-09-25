Gartenlaube im Hamburger Süden brennt nieder

Der erste Notruf in der Nacht zum Donnerstag ließ Schlimmes befürchten: An der Cuxhavener Straße in Neugraben-Fischbek soll ein Einfamilienhaus brennen, meldete ein Anrufer.

Rund 40 Feuerwehrleute rückten gegen 22.50 Uhr aus. Vor Ort stellte der Einsatzleiter aber fest, dass statt eines Wohnhauses nur eine größere Gartenlaube brannte.

Das Gebäude mit einer Grundfläche von etwa fünf mal fünf Metern stand bereits in Vollbrand, als die Kräfte eintrafen. Der zweite angeforderte Löschzug wurde laut Feuerwehr wieder zurückgeschickt.

Laube brennt vollständig nieder

Die verbliebenen Kräfte hatten das Feuer nach etwa einer Stunde gelöscht. Zu retten war aber nichts mehr: Die Laube brannte vollständig nieder.

Zur Zeit des Einsatzes war der Digitalfunk vorübergehend ausgefallen. Das hatte laut Feuerwehr aber keine schwerwiegenden Auswirkungen auf diesen oder andere Einsätze.