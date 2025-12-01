Gartenlaube in Hamburg brennt lichterloh – aber die Feuerwehr hatte es nicht weit

In der Nacht zu Montag brennt es in einem Kleingartenverein in Billstedt. Die Feuerwehr hatte es nicht weit zum Einsatzort. War es Brandstiftung?

Um 2.45 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr ein. Zeugen meldeten einen Feuerschein in einem Kleingartenverein in Mümmelmannsberg – und das fast nebenan von der dortigen Feuerwehrwache.

Gartenlaube brennt: War es Brandstiftung?

Die Rettungskräfte waren schnell vor Ort. Da stand eine große Gartenlaube aber schon voll in Flammen. Um 4:44 Uhr war der Brand vollständig gelöscht, wie die Polizei der MOPO mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Das könnte Sie auch interessieren: Leichnam in Hamburger Wald gefunden

Das Landeskriminalamt wurde informiert. Es könnte sich um eine Brandstiftung gehandelt haben.