Eine rote Ampel.

Über das ganze Hamburger Stadtgebiet sind am Sonntagabend Ampeln ausgefallen. (Symbolbild) Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer

Ganz Hamburg betroffen: Mehrere Ampeln ausgefallen

Im ganzen Hamburger Stadtgebiet sind am Sonntagabend Ampeln ausgefallen. Die Ursache soll ein Stromausfall gewesen sein.

Am Sonntagabend sind über das gesamte Hamburger Stadtgebiet 252 Ampeln ausgefallen. Grund dafür: ein kurzer Stromausfall gegen 17.08 Uhr, bei dem Sicherungen der Ampeln wohl herausflogen. Als die Vollversorgung wiederhergestellt wurde, schaltete sich ein Großteil der Ampeln selbst wieder ein. Bis auf 40 Stück.

Diese werden jetzt von Technikern der Hamburger Verkehrsanlagen wieder angeschaltet. Aktuell habe man noch 38 Stück vor sich. „Die wichtigsten sollten wir heute Nacht repariert bekommen“, sagte ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale der Polizei der MOPO gegen 20 Uhr.

38 Ampeln noch außer Funktion

Betroffen war da unter anderem noch eine Ampel an der Kreuzung Cuxhavener Straße/Geutensweg in Neugraben-Fischbek.

