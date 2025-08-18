Fußgängerin von Lkw erfasst und schwer verletzt

Schlimmer Unfall in Wilhelmsburg: Eine Fußgängerin ist am Montag bei einem Lkw-Unfall schwer verletzt worden.

Am Montagvormittag gegen 11.20 Uhr wurde eine Fußgängerin auf der Mengestraße von einem Lkw erfasst und schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge lief die Frau unachtsam auf die Fahrbahn, sodass der Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte.

Lesen Sie auch unseren Kommentar dazu: Absurde Schlupflöcher bei Miet-Gesetzen: Es ist Zeit für eine Reform!

Die Verletzte wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Polizei konnte zunächst keine weiteren Details zu ihrem Gesundheitszustand mitteilen. Ein Verkehrsunfallteam hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Zur Betreuung von Zeugen wurde ein Notfallseelsorger an die Unfallstelle gerufen.