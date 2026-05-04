Fußgänger von Lkw erfasst und schwer verletzt – wichtige Hauptstraße gesperrt

Erneut ist es in Hamburg zu einem folgenschweren Unfall mit einem Lkw gekommen: Am Montagnachmittag hat ein Sattelschlepper in Heimfeld einen Fußgänger erfasst und schwer verletzt.

Zu dem Unfall kam es gegen 13.30 Uhr auf der Buxtehuder Straße, Ecke Bissingstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde der Fußgänger von der Zugmaschine erfasst, als er die Straße überquerte. Der Mann wurde vom Notarzt versorgt und kam dann schwer verletzt ins Krankenhaus.

Lkw-Unfall: Verletzter mit Notarzt in Klinik

Für die Dauer der Rettungsarbeiten wurde die Buxtehuder Straße in Richtung Harburg gesperrt. Wie es zu dem Unfall kam, ermittelt das Verkehrsunfall-Team der Polizei. Nicht ausgeschlossen ist, dass einer der beiden Beteiligten das Rotlicht der dortigen Ampel missachtet hat.